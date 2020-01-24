بانكوك 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسيلتقي غدا منتخبا أستراليا وأوزبكستان على استاد راجامانغالا في بانكوك ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 المقامة في تايلاند.وتقام المباراة النهائية بعد غد الأحد بين المنتخب السعودي مع كوريا الجنوبية على ذات الملعب .وشارك في البطولة 16 منتخبا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.وحجز المنتخبان السعودي وكوريا الجنوبية أول بطاقتين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 في حين تتنافس أستراليا وأوزبكستان على البطاقة الثالثة.وكان منتخب أستراليا تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط ، حيث تعادل مع العراق 1-1 وفاز على تايلاند 2 - 1 وتعادل مع البحرين 1-1، ثم فاز في ربع النهائي على سوريا 1 - 0 بعد التمديد، قبل أن يخسر في قبل النهائي أمام كوريا الجنوبية 0 - 2.في حين حصل المنتخب الأوزبكي على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط ، بعدما تعادل مع إيران 1-1 وفاز على الصين 0-2 ثم خسر أمام كوريا الجنوبية 1-2، وفاز في ربع النهائي على الإمارات 5-1، وخسر في قبل النهائي أمام السعودية 0-1.// انتهى //16:16ت م0076