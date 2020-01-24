ظهران الجنوب 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واساختتمت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ظهران الجنوب أمس، الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين بعنوان "الدورة الأساسية لتصحيح وتلقين التلاوة" في جامع ابن القيم، لعدد 62 مستفيداً ما بين مؤذن وإمام, واستمرت الدورة خمسة أيام.وركزت الدورة على عدة مناشط منها تلقين وتصحيح سورة الفاتحة وبعض السور وأصول التوحيد والطهارة وأحكام الصلاة وصفتها وما يتعلق بأحكام الإمامة وأحكام وصفات صلاة الجمعة وصلاة الكسوف ومواضيع عن السنة النبوية وغيرها من أحكام فقه العبادات ألقاها عدد من المشائخ.// انتهى //16:17ت م0078