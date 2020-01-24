بريدة 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم عدم صحة ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض إحدى الأسر للاعتداء والتهديد بالسلاح وسلب مجوهراتٍ منها وأجهزة هاتفٍ جوال أثناء تنقلهم على أحد الطرق.وأوضح أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت بفضل الله عن تحديد هوية من قام بتسجيل هذا الادعاء غير الصادق ونشره، وهما مواطنان في العقد الثالث والخامس من العمر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.// للصحف //// انتهى //16:19ت م0079