تبوك 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك، و محافظات البدع، و الوجه، وأملج، وتيماء، وضباء .وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //16:27ت م0080