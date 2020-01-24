تبوك 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث والإشراف التربوي "بنات" أمس, المرحلة الأخيرة من تدريب جميع معلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية بتبوك, ضمن مبادرة الإدارة لتحسين نتائج الطالبات في اختبارات القدرات والتحصيلي.ونفدت مشرفة التدريب والابتعاث بتعليم تبوك عزيزة البلوي على مدى ثلاثة أيام برنامج "مهارات وفنيات واستراتيجيات القدرات العامة" لمعلمات الرياضيات بحضور 30 معلمة.وهدف البرنامج إلى إكساب المتدربات المعارف والمهارات والفنيات التي تساعد الطالبات على أداء اختبار القدرات العامة بكفاءة.وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان أن اختتام البرنامج شمل خطة التدريب جميع معلمات الرياضيات في جميع مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة, وذلك ضمن تنفيذ مبادرة الخطة الإجرائية التي اعتمدتها الإدارة سعياً منها لتحسين أداء طالبات المرحلة الثانوية في اختباري القدرات والتحصيل الدراسي.ودعت الشامان إلى تبصير الطالبات بمواعيد التسجيل في اختبارات القدرات التابعة للمركز الوطني للقياس، وتدريبهن على كيفية التعامل مع ورقة الإجابة، واستخدام المنافسة الإيجابية لإذكاء روح التفوق وتعزيز نقاط القوة لدى الطالبات.وحثت على تكريم الطالبات اللاتي حصلن على درجات أداء عالية في اختبار القدرات بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وتنفيذ زيارات تبادلية بين معلمات المدارس للاستفادة من التجارب الناجحة.// انتهى //16:31ت م0081