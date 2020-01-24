رفحاء 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسعقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 42 اجتماعاً وورشة عمل بمزارعي رفحاء خلال الربع الأول من العام الجاري 1441هـ.وشملت على الجانب العملي والنظري والإجراءات الوقائية والممارسات الزراعية السليمة، إضافة إلى نقاشات حول مستقبل الزراعة بالمحافظة وتوابعها و أهم الاحتياجات للمزارعين وتطلعاتهم ومطالبهم.وأوضحت "البيئة" أنه جرى معالجة مساحة 70 هكتاراً و200 شجرة برش المبيدات المناسبة خلال 100 زيارة جرى القيام بها للمزارع التابعة للمكتب، كما جرى تسجيل 60 مزرعة في نظام حصاد.// انتهى //16:33ت م0084