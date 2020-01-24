الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسرفع مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالنيابة العامة سعد بن عيد المالكي خالص الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة مديراً عاماً للشؤون المالية والإدارية بالنيابة العامة.وأعرب المالكي عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر قائلاً: إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز يدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.وقدم شكره وتقديره لمعالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على ثقته ودعمه وتوجيهاته الدائمة، سائلاً الله سبحانه أن يكون عند حسن ظن الجميع، للقيام بواجبه تجاه القيادة الرشيدة والمجتمع، وأن يوفقه العلي القدير لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن.// انتهى //16:47ت م0085