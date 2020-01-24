سكاكا 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسضبط مراقبي مختبر سلامة الأغذية والإدارة العامة للأسواق بأمانة منطقة الجوف خلال اليومين الماضيين أكثر من 480 كيلو من الخضار والفواكه الفاسدة وغير صالحة للاستخدام الأدمي، بالإضافة إلى مصادرة عدد كبير من صناديق التخزين المستعملة والغير صالحة للتعبئة.وأوضحت أمانة المنطقة أن المختصين والمراقبين يواصلون جهودهم وجولاتهم في تنفيذ الحملات المستمرة على المحلات الغذائية والأسواق، وإعداد الخطط والإجراءات لمعالجة أي ملاحظات بالأسواق بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة في مجال الإصحاح البيئي وتطبيق أشد العقوباتبالمخالفين حسب الأنظمة واللوائح.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أيه مخالفة عبر مركز خدمة العملاء 940.// انتهى //16:47ت م0086