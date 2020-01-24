الأحساء 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسعقد مجلس إدارة غرفة الأحساء، أمس، اجتماعاً أعتمد خلاله رسالة وأهداف وبرنامج عمل لجنة المكاتب الاستشارات الهندسية، التي جرى استحداثها بالغرفة مؤخراً، وتشكيلها في ظهورها الأول، ايذانًا ببدء أعمال ونشاطات اللجنة لخدمة القطاع والإسهام في تطوير أداء وكفاءة عمل المكاتب الاستشارية الهندسية وترقية وتحسين بيئة عملها بما يواءم المتطلبات والاحتياجات التنموية والعمرانية ورفع جودة وتنافسية مخرجات المكاتب الهندسية بالأحساء.وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة الرئيس، تسمية المهندس عبدالله بن محمد العرفج رئيسًا والمهندس خالد بن فهد الصرعاوي نائبًا للرئيس والدكتور مهندس علي بن فهد الجوف ممثلاً للجنة في مجلس الغرف السعودية، وأطمأن المجلس على جميع مراحل تأسيس وإطلاق اللجنة وإجراءات الترشيح، وحتى عقد اجتماعها الأول وتسمية أعضائها، متطلعًا إلى مساهمتها في تنمية قطاعات الأعمال في ظل التطور الاقتصادي والتوسع العمراني بالمنطقة، مؤكدًا اهتمامه بتعزيز دورها لرفع كفاءة وتنافسية القطاع وتعزيز مساهمته في تنمية الفرص الاستثمارية بالسوق المحلي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضح أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، أن اللجنة تتكون من 9 أعضاء, بالإضافة إلى الرئيس ونائبه وممثلها بمجلس الغرف السعودية، مبينًا أن ترشيحهم واختيارهم جاء حسب الشروط المنصوص عليها في لائحة اللجان التنفيذية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، منوهًا بترحيب المجلس والأمانة بمبادرات وجهود اللجنة لخدمة وتطوير القطاع ومواجهة التحديات التي تواجهه.من جانبهم، أتفق أعضاء اللجنة في أول اجتماع لهم، أن يعملوا على تطوير وخدمة قطاع المكاتب الاستشارية الهندسية بالأحساء بأسلوب علمي ومهني احترافي، وتحسين أداء المهنة وتمكين المهندسين والمهندسات والمؤسسات الهندسية ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار بما يواكب وتيرة التسارع الكبير في العلوم والتطبيقات الهندسية والتكنولوجية.واشتملت الأهداف المبدئية التي اعتمدتها اللجنة على تعزيز قناعة المجتمع بأهمية العمل الاستشاري الهندسي من الناحية الاحترافية والمهنية، وتفعيل قنوات التواصل والتعاون بين المكاتب الهندسية واللجنة وقطاعات الأعمال ومجتمع الأحساء، والمساهمة في تنظيم السوق الاستشارية الهندسية لترقية الأداء وتحقيق المنافسة العادلة، ورفع كفاءة وتنافسية القطاع، إضافةً إلى دعم جهود ومبادرات توطين العمل الاستشاري الهندسي.يُشار إلى أن اللجنة الجديدة هي اللجنة القطاعية الثامنة عشرة بالغرفة، انضمت إلى 17 لجنة قطاعية أخرى بالدورة العاشرة الحالية (1438 - 1442هـ)، تعمل على خدمة وتنمية مختلف قطاعات الأعمال في الأحساء.// انتهى //17:38ت م0094