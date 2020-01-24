رياضي / الرياض تستضيف معسكر وبطولة أمل الآسيوية للبراعم والناشئين والناشئات لكرة الطاولة
الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس
ينطلق صباح الغد معسكر وبطولة أمل الأسيوية (لدول غرب آسيا) على صالة معهد إعداد القادة بالرياض بمشاركة أكثر من 60 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 دول (السعودية – الإمارات – الأردن – فلسطين – سوريا – قطر – لبنان – عمان) تحت إشراف الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة الطاولة وتنظيم الاتحاد لسعودي لكرة الطاولة ويشرف على المعسكر من قبل الاتحاد الدولي الخبير / ماتيوس.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز السعيد انتهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة هذا الحدث الذي يندرج تحت مضلة الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة, مرحباً بحميع الدول المشاركة في هذه البطولة.
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17:40ت م
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