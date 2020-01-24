الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسينطلق صباح الغد معسكر وبطولة أمل الأسيوية (لدول غرب آسيا) على صالة معهد إعداد القادة بالرياض بمشاركة أكثر من 60 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 دول (السعودية – الإمارات – الأردن – فلسطين – سوريا – قطر – لبنان – عمان) تحت إشراف الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة الطاولة وتنظيم الاتحاد لسعودي لكرة الطاولة ويشرف على المعسكر من قبل الاتحاد الدولي الخبير / ماتيوس.وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز السعيد انتهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة هذا الحدث الذي يندرج تحت مضلة الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة, مرحباً بحميع الدول المشاركة في هذه البطولة.// انتهى //17:40ت م0095