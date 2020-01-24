القدس المحتلة 29 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسشنت قوات الاحتلال الاسرائيلية ،اليوم حملة اعتقالات واسعة في أحياء القدس المحتلة .وقال مصادر فلسطينية في القدس في تصريحات صحفية : إن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع حملة ابعادات أخرى عن المسجد الأقصى لأكثر من ثلاثين مقدسيا لفترات تتراوح من أيام حتى ستة أشهر .واضافت المصادر إن الاعتقالات شملت وادي الجوز، بيت حنينا، راس العامود، والصوانة، وراس العامود، والبلدة القديمة، والطور وحارة السعدية.//انتهى//17:53ت م0098