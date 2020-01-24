عام / قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالقدس المحتلة
الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
القدس المحتلة 29 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية ،اليوم حملة اعتقالات واسعة في أحياء القدس المحتلة .
وقال مصادر فلسطينية في القدس في تصريحات صحفية : إن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع حملة ابعادات أخرى عن المسجد الأقصى لأكثر من ثلاثين مقدسيا لفترات تتراوح من أيام حتى ستة أشهر .
واضافت المصادر إن الاعتقالات شملت وادي الجوز، بيت حنينا، راس العامود، والصوانة، وراس العامود، والبلدة القديمة، والطور وحارة السعدية.
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17:53ت م
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