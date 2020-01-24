بيروت 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على ارتفاع بنسبة 0.30% أي ما يعادل 2 نقاط، ليقفل عند مستوى700.27 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 195 ألفاً و800 سهماً، بقيمة 913 ألفاً و267 دولاراً أميركياً، نفّذت من خلال 70 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و9254 الاف دولار أميركي، مقارنة مع 6 ملايين و904 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:01ت م0100