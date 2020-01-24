اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع
الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
بيروت 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على ارتفاع بنسبة 0.30% أي ما يعادل 2 نقاط، ليقفل عند مستوى700.27 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 195 ألفاً و800 سهماً، بقيمة 913 ألفاً و267 دولاراً أميركياً، نفّذت من خلال 70 صفقة.
كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و9254 الاف دولار أميركي، مقارنة مع 6 ملايين و904 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:01ت م
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