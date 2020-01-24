جنيف 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسشارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري ضمن وفد المملكة العربية السعودية المشارك في منتدى الاقتصادي العالمي التي عُقدت في مدينة دافوس السويسرية، خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2020م، تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام".وضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بين معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خلال الجلسة الحوارية بعنوان "النظرة الاستراتيجية للأسواق الناشئة"، أن المملكة تسيّر بمرحلة مختلفة، مرحلة التطوير والتغيير والتزام القادة, وأن إفساح المجال لبعض القطاعات الجديدة في المملكة مثل السياحة والثقافة والرياضة فعالاً ومحركاً لعجلة النمو.وقد شارك وفد المملكة العربية السعودية خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى الاقتصادي العالمي، في جلسة حوارية بعنوان "أولويات السعودية في قمة العشرين" ذكر خلالها الأولويات الاستراتيجية للمملكة في رئاستها لمجموعة العشرين.وقال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خلال الجلسة : فخورون برئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، ونسعى من خلالها إلى تمكين التنمية المستدامة من خلال الأهداف التي رسمتها المملكة لرئاسة مجموعة العشرين، وسوف تدعم بشكل مباشر خطة التنمية المستدامة في رؤية المملكة 2030.وأضاف معاليه : أحد أهم أولوياتنا هو أن نكون مبادرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يكون لدينا دائمًا خططًا عملية لحل التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف, منوهاً بأننا نؤمن أنّ النجاح في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة هو حجر الزاوية في استقرار الاقتصاد العالمي ورفاهية المجتمعات البشرية.// يتبع //18:18ت م0102

وعلى هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط مع العديد من رجال السياسة والأعمال سعياً لتعزيز الفرص الاقتصادية بين المملكة ودول العالم ومنهم معالي وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كاجيمايا هيروشي، حيث ناقشا أعمال المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030, كما التقى معاليه أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي آنجل جوريا، وجرى خلاله مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك ورئاسة المملكة لقمة العشرين هذا العام.واجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط برئيس مجلس إدارة التنمية الاقتصادية بجمهورية سنغافورة الدكتور بيه سوان جين، تناولا خلال الاجتماع التطور اللوجيستي لدى جمهورية سنغافورة والمدن الذكية وفرص التعاون بين البلدين.كما بحث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط مع رئيس مجلس إدارة مجموعة أتش أس بي سي القابضة مارك تاكر، أبرز التعاون الاقتصادي بين المملكة والمجموعة.وتطرق معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خلال لقاءهما برئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال فريديريك أوديا، إلى العديد من فرص الاستثمار المشتركة.وتناول معالي وزير الاقتصاد ومعالي وزير المالية خلال لقاء عقد مع الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاك روك لاري فنك، أبرز الأعمال الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.وتباحث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط مع رئيسة حلول القطاع العام فيرونيكا سكوتي بمجموعة سويس ري السويسرية حول الابتكارات والسياسات في مجالات استدامة الأعمال في قطاعات الأعمال والخدمات، واستعرض معاليه خلال الاجتماع خبرات المملكة في الحج والعمرة.التقى معالي الوزير التويجري ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، برئيس التنفيذي لمجموعة ميرك الألمانية ستيفان أوشمان، وتمحور الاجتماع حول فرص الواعدة والشراكات الصناعية والاقتصادية مع المملكة.رافق معالي الوزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري خلال مشاركة وزارة الاقتصاد والتخطيط في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، ووكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدولية بندر بن عبدالمحسن الخميس.// انتهى //18:18ت م0103