عرعر 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسسيّر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية , أمس الرحلة الخامسة المخصصة للعوائل لآداء مناسك العمرة للعام الحالي استفاد منها 50 معتمراً ومعتمرة.وأوضح المكتب أن الرحلة تأتي ضمن برنامج رحلات المناسك الذي ينفذه المكتب ويشمل العديد من الأنشطة والبرامج والدروس العلمية والكلمات الوعظية.// انتهى //18:19ت م0104