اجتماعي / "تعاوني العويقيلة" يسيّر رحلة العمرة المجانية الخامسة المخصصة للعوائل
الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
عرعر 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس
سيّر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية , أمس الرحلة الخامسة المخصصة للعوائل لآداء مناسك العمرة للعام الحالي استفاد منها 50 معتمراً ومعتمرة.
وأوضح المكتب أن الرحلة تأتي ضمن برنامج رحلات المناسك الذي ينفذه المكتب ويشمل العديد من الأنشطة والبرامج والدروس العلمية والكلمات الوعظية.
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18:19ت م
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