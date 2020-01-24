بيروت 29 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واساستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم في السرايا الحكومية ببيروت الممثل الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في حضور المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني.وقال كوبيتش في تصريح صحفي : يوجد اليوم حكومة وهي ستضع بيانها الذي سيعكس مطالب وحاجات الشعب، ومن دون ذلك سيكون من الصعب الحصول على ثقة المواطنين الذين لديهم الاسئلة، ولا يمكننا إغلاق عيوننا عن هذا الامر.وأضاف أنه بعد تصريح رئيس مجلس الوزراء اللبناني ، ليس لدي شكوك أنه سيعمل على هذا الامر وعلى الإصلاحات وتطبيق موضوع محاربة الفساد والعدالة والشفافية، وكل هذا سيكون جزءا قويا من البيان الوزاري، مؤكداً انه لمس جدية كبيرة من الرئيس دياب في تطبيق هذه المواضيع، وأعلن انه لم يسلم اي رسالة.// انتهى //18:25ت م0105