الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسوقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بالمدير العام الدكتور يوسف السيالي أمس، 4 اتفاقيات تعاون وشراكة مع 4 جهات من القطاع غير الربحي، تهدف إلى خدمة فئة الأيتام المشمولين برعاية الوزارة من نزلاء الدور التابعة أو المحتضنين لدى الأسر الكافلة.وتتضمن الاتفاقية الأولى تقديم دورات توعوية وإرشادية وبرامج موجهة لتحقيق الأمن الفكري لأبنائنا وبناتنا المراهقين المحتضنين لدى الأسر لتعديل السلوك وزرع القيم، فيما تهدف الاتفاقية الثانية إلى تمكين العمل بتقنية المعلومات المحدودة، حيث تقوم بموجبه الجهة بتعزيز فرص الفئة المستفيدة من الأيتام للحصول على عمل عن بعد في سوق العمل السعودي .أما الاتفاقية الثالثة فتقوم بموجبها الجهة الموقعة بتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية والإدارية والبحث والاحصاء، وعقد جلسات تصالح أسري بالتواصل الهاتفي وعبر الإنترنت، إضافة إلى تقديم دورات في تطوير الذات، فيما تتضمن الاتفاقية الرابعة تقديم استشارات نفسية وإرشادية للأيتام لدعم الوعي الفكري والنفسي لديهم وتسهيل الاستشارات الهاتفية.وجرت مراسم التوقيع في فندق نارسيس على هامش احتفالية الفرع باليوم العالمي لليتيم، بحضور مديرة المسؤولية الاجتماعية عفاف الرويشد، ومدراء ومديرات الادارات بعمل وتنمية الرياض .وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الشراكات بين جميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، لتطوير الخدمات التي تتلقاها الفئات المستفيدة، ودعماً لرؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى تعزيز التواصل بين الجهات الخدمية وتبادل المصالح مما يعود بالنفع على المستفيدين والمستفيدات من الدور الإيوائية.// انتهى //20:46ت م0123