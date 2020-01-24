رام الله 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن استهداف عصابات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية لدور العبادة المسيحية والإسلامية، يعكس طبيعة السياسة والتوجهات لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها المختلفة ونواياها الحقيقية من زرع وتعميق المتطرفين اليهود والمستوطنين المتعصبين في الضفة الغربية المحتلة.وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها اليوم أن اليهود المتطرفين يعتنقون ايديولوجيا ظلامية وفكر متطرف تفوح منه رائحة العنصرية والكراهية والعنف والتعصب الديني اتجاه الاغيار، لإنشاء بيئة طاردة للآخرين وتنكر وجودهم في فلسطين المحتلة.وأدانت الوزارة حرب الاحتلال ومستوطنيه المفتوحة على دور العبادة والمصلين، معتبرة الاعتداءات تصعيدًا خطيرًا ومحاولة لجر الساحة والمنطقة إلى حرب دينية، وإخفاء الطابع الاحتلالي الاستعماري لمشاريعهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة رفع صوتها في وجه هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولمبادئ حقوق الإنسان وللحريات المدنية، وفي مقدمتها حرية العبادة، داعية إياها لتوفير الحماية للأماكن المقدسة وإجبار إسرائيل كقوة احتلال على الالتزام بمسؤولياتها اتجاه المواطنين الرازحين تحت الاحتلال.وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع باهتمام كبير هذه الانتهاكات مع المجتمع الدولي والدول، وإذ تنسق جهودها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وتدعو العالمين العربي والإسلامي لسرعة التحرك لحماية الأقصى وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في وجه هذه الاعتداءات المتواصلة.// انتهى //20:48ت م0125