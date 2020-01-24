الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة الفيحاء والتعاون التي جرت بينهما اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وافتتح النتيجة للتعاون اللاعب هيلدون راموس في الدقيقة 18 من تسديدة قوية، قبل أن يرد التشيلي كارلوس فيلانويفا بهدف التعادل للفيحاء من رأسية في الدقيقة 30 من عمر مباراته الأولى بقميص الفريق.وفي آخر دقائق الوقت الإضافي من الشوط الأول عاود التعاون التقدم عن طريق طلال العبسي من رأسية متقنة.وفي الدقيقة 90 تمكن الفيحاء من إدراك التعادل مجدداً عن طريق عثمان الحاج الذي تابع كرة ارتدت من كاسيو حارس مرمى فريق التعاون، ليحولها برأسه في الشباك.وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء للاعب التعاون سيدريك أميسي في الدقيقة 75 بعد تدخل عنيف بدون كرة على لاعب الفيحاء انجيلو نيتو.وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء لـ 18 نقطة في المركز العاشر فيما ارتفع رصيد التعاون لـ 26 نقطة في المركز الرابع.// انتهى //20:58ت م0127