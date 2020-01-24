الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسحقق فريق النصر الفوز بهدف دون رد على حساب مضيفه الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل هدف النصر والمباراة الوحيد بواسطة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 35 من زمن وأحداث اللقاء، حينما استغل توغل أحمد موسى في منطقة الجزاء قبل أن يرسل كرة عرضية بموازاة خط المرمى حولها حمدالله في شباك رايس امبولحي.وارتفع رصيد النصر إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، لحين انتهاء منافسات الجولة.// انتهى //21:03ت م0128