بانكوك 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسعاود المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم تدريباته بعد مواجهة منتخب أوزبكستان يوم الأربعاء الماضي ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في المباراة الأخيرة مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مرانًا تكتيكيًا، أعقبه مناورة مصغّرة.ويواصل "الأخضر" تدريباته مساء غدٍ السبت، استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية الأحد القادم ضمن نهائي كأس آسيا.//انتهى //21:08ت م0129