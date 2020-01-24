مونوروفيا 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي، أوراق اعتماده سفيرًا ( غير مقيم ) لدى جمهورية ليبيريا، لفخامة رئيس الجمهورية جورج مانيه ويا، خلال استقبال فخامته للسفير في العاصمة الليبيرية مونوروفيا.وأعرب فخامة الرئيس الليبيري عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية لما قدمته من مساعدات مالية لجمهورية ليبيريا وتسهيل أمور مسلمي ليبيريا وذلك لأداء مناسك العمرة وفريضة الحج، وأن فخامته يتطلع لزيارة المملكة لمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.// انتهى //21:09ت م0130