قلقيلية 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة، أن أعدادًا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز التي استهدفت منازل المواطنين الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم أطفال ونساء، عولجوا ميدانيًا في مركز إسعاف القرية.// انتهى //21:09ت م0131