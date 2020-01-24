رام الله 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسطالب المجلس الوطني الفلسطيني بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية التي تتعرض للاعتداءات والتخريب من قبل الاحتلال والإرهابيين اليهود.وقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه مساء اليوم " لا يمكن تبرير صمت العالم ومؤسساته على مواصلة اعتداء الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى كما حدث اليوم عقب صلاة الفجر، وإحراق مسجد البدرية في قرية الشرفات جنوب مدينة القدس المحتلة، من قبل عصابات الإرهابيين اليهود وتدنيسه بكتابات عنصرية".وأكد الزعنون وجوب تحمل المجتمع الدولي ومؤسساته المسؤولية، وإخضاع إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وأضاف الزعنون أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقود وترعى عصابات الإرهاب والكراهية والتطرف الديني، التي تواصل جرائمها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس المحتلة، والتي يغذيها فكر عنصري متطرف قائم على التحريض المتواصل ضد كل ما فلسطيني.// انتهى //21:16ت م0135