لندن 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسوقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم على اتفاقية المغادرة الأوروبية تمهيداً لخروج المملكة المتحدة رسمياً عن المجموعة نهاية الشهر الجاري.وقال جونسون في بيان بهذه المناسبة " إن توقيع اتفاقية المغادرة لحظة رائعة تحقق في النهاية نتيجة استفتاء عام 2016م وتضع حداً لسنوات عديدة من الجدل والانقسام، ويمكننا الآن المضي قدمًا كبلد واحد وتحت قيادة حكومة تركز على تقديم خدمات عامة أفضل وتوفر فرص أكبر وتطلق العنان لإمكانات كل ركن من أركان المملكة المتحدة، وفي نفس الوقت نبني علاقة جديدة وقوية مع الاتحاد الأوروبي مبنية علة أسس الصداقة والمساواة في السيادة".يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي وقعوا في وقت سابق اليوم على اتفاقية المغادرة البريطانية، وتبقى الخطوة الأخيرة في مشوار المغادرة هي موافقة البرلمان الأوروبي المتوقع إكمالها يوم 29 يناير الجاري.// انتهى //21:46ت م0138