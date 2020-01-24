بيروت 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسضربت هزة أرضية مساء اليوم لبنان وشعر بها بعض المواطنين في العديد من المناطق الساحلية بما فيها العاصمة بيروت وضواحيها.وأعلن المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان أن الهزة كانت نتيجة زلزال ضرب شرق تركيا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وشعر بها سكان العديد من المناطق اللبنانية لا سيما بيروت وطرابلس وصيدا.// انتهى //21:49ت م0139