مونوروفيا 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين "الغير مقيم" لدى جمهورية ليبيريا عبدالله بن حمد السبيعي في مقر إقامته بالعاصمة الليبيرية مونوروفيا، معالي وزير الداخلية الليبيري فارني سيرلاف.وهنأ معاليه، السفير السبيعي بمناسبة تقديم أوراق اعتماده لفخامة رئيس جمهورية ليبيريا في وقت سابق اليوم، كما تقدم بالشكر الجزيل لما قامت به المملكة العربية السعودية من دعم الإسلام وتسهيل أمور المسلمين لأداء مناسك العمرة وفريضة الحج.// انتهى //21:54ت م0140