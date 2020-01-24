الرياض 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 24 يناير 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة لفخامة السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها برئاسة الجمهورية اليونانية.وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".// انتهى //22:58ت م0143