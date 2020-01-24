سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها برئاسة الجمهورية اليونانية
الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
الرياض 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 24 يناير 2020م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة لفخامة السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها برئاسة الجمهورية اليونانية.
وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".
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22:58ت م
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