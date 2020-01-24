الرياض 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 24 يناير 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها برئاسة الجمهورية اليونانية.وقال سمو ولي العهد:" يسعدني بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والرقي".// انتهى //22:59ت م0144