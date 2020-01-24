الرياض 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 24 يناير 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة لدولة السيد سكوت ماريسون رئيس وزراء أستراليا في وفاة والده.وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة والدكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".// للصحف //// انتهى //23:03ت م0145