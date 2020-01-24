عام / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس وزراء أستراليا في وفاة والده // للصحف //
الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
الرياض 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 24 يناير 2020م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة لدولة السيد سكوت ماريسون رئيس وزراء أستراليا في وفاة والده.
وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة والدكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
// للصحف //// انتهى //
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