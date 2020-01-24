الرياض 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 24 يناير 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لدولة السيد سكوت ماريسون رئيس وزراء أستراليا في وفاة والده.وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة والدكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".// للصحف ////انتهى//23:03ت م0146