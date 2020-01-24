بودابست 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسشارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية المجر ، اليوم ، بمحاضرة في الجامعة الوطنية للخدمة العامة ( Ludovika ) بعنوان ( السياسة الخارجية السعودية وإصلاحات رؤية 2030).واستعرض معاليه خلال المحاضرة جهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تحدث معاليه عن رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تقوم على تنويع مصادر الاقتصاد وتقليص الاعتماد على البترول وتمكين المرأة ودعم الشباب، وتحسين أداء القطاع الحكومي.بعد ذلك أجاب معاليه على أسئلة واستفسار الحضور التي شهدت حضورًا كثيفاً من المسؤولين المجريين وأعضاء السلك الدبلوماسي ، إضافة إلى الباحثين المجريين وطلاب الجامعة.كما نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في المجر حفل استقبال ومعرض صور للمواقع السياحية والتراثية في المملكة وذلك في مقر الجامعة.// انتهى //23:15ت م0148