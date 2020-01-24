الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واستغلب فريق الوحدة عبى ضيفه الحزم 5 - 1 في ختام اليوم الثاني من مباريات الجولة الـ15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وأنهى الوحدة شوط المباراة الأول متقدماً بهدفين حملا توقيع كل من فواز الصقور وريناتو شافيز في الدقيقتين 6 و34.وفي الشوط الثاني أضاف الفريق 3 أهداف أخرى عن طريق يوسف نياكاتي وأنسيلمو دي مورايس ولويس غوستافو في الدقائق 60 و73 و88 من عمر المباراة ، فيما سجل الحزم هدفه الوحيد بواسطة يوسف عمر قبل نهاية الوقت الأصلي بـ12 دقيقة.ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الحزم عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر بشكل مؤقت.// انتهى //23:16ت م0149