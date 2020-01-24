رياضي / نادي الفروسية يقيم حفل سباقه على مساهمة وهدية نادي الفروسية
الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس
الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس
أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (47) على مساهمة نادي الفروسية لبطل الميادين النهائي ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019 / 2020م) .
واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسة هي الشوط السابع على جائزة راشد بن عبدالمحسن الزنيدي التقديرية والشوط التاسع مساهمة نادي الفروسية والشوط العاشر هدية نادي الفروسية .
وسلم راشد بن عبدالمحسن الزنيدي الجائزة التقديرية للمدرب مطلق أبو أثنين بعد فوز الفرس ( مصابيح ) العائد ملكيتها لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز التي حققت المركز الأول في الشوط السابع .
كما سلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب أحمد الشايع بعد فوز الجواد ( مزهل ) العائد ملكيته لإسطبل المنقوش الذي حقق المركز الأول في الشوط التاسع .
وايضا سلم العشري الشيك الافتراضي لهدية نادي الفروسية لمالك الفرس ( موتشاتشا) يوسف بن محمد الطريف الذي حقق المركز الأول في الشوط العاشر .
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