الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (47) على مساهمة نادي الفروسية لبطل الميادين النهائي ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019 / 2020م) .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسة هي الشوط السابع على جائزة راشد بن عبدالمحسن الزنيدي التقديرية والشوط التاسع مساهمة نادي الفروسية والشوط العاشر هدية نادي الفروسية .وسلم راشد بن عبدالمحسن الزنيدي الجائزة التقديرية للمدرب مطلق أبو أثنين بعد فوز الفرس ( مصابيح ) العائد ملكيتها لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز التي حققت المركز الأول في الشوط السابع .كما سلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب أحمد الشايع بعد فوز الجواد ( مزهل ) العائد ملكيته لإسطبل المنقوش الذي حقق المركز الأول في الشوط التاسع .وايضا سلم العشري الشيك الافتراضي لهدية نادي الفروسية لمالك الفرس ( موتشاتشا) يوسف بن محمد الطريف الذي حقق المركز الأول في الشوط العاشر .//انتهى //23:25ت م0150