تونس 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسوقعت بالعاصمة التونسية اليوم، اتفاقية تهدف إلى تنظيم بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 15 للأندية أبطال الكؤوس للرجال لكرة اليد خلال الفترة من 4 إلى 14 مارس 2020 بتونس .وتولى التوقيع على الاتفاقية كل من الأمين العام للاتحاد العربي لكرة اليد، محمد عبد العزيز المنيع، ورئيس الاتحاد التونسي لكرة اليد مراد المستيري، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة اليد.// انتهى //23:29ت م0151