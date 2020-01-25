الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستأهل فريقا سبورتينغ لشبونة البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني إلى المباراة النهائية لبطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم التي ستقام. بعد غدٍ على ملعب معهد إعداد القادة في الرياض الذي ينظم البطولة.وتغلب اليوم سبورتينغ لشبونة على نظيرة جينك البلجيكي في اللقاء الأول من مباريات نصف النهائي، فيما وصل اتلتيكو مدريد عقب فوزه على نظيرة فيتورول كونستانتا الروماني.وتفتتح مباريات الدور الختامي يوم الأحد عند الساعة: 2.30 عصرًا بلقاء الهلال والنصر في ديربي الرياض حيث سيكون في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.وعند الساعة: 4.30 مساءً يلتقي زينيت سان بطرسبورج الروسي مع ريد ستار الصربي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وعند الساعة 6.30 مساءً يلتقي جينك البلجيكي مع فيتورول الروماني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.وجاءت نتائج مباريات اليوم في البطولة بفوز اتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل على فيتورول كونستانتا ، وكسب سبورتينغ لشبونة نظيره جينك البلجيكي (4)- (2)، وخسر النصر من زينيت سان بطرسبورج الروسي 0-3 ، وبالنتيجة ذاتها خسر الهلال من ريد ستار الصربي.// انتهى //00:04ت م0152