الرباط 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم مباحثات مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا التي تزور المغرب حاليًا.وقال بوريطة في تصريح صحفي عقب المباحثات " إن إسبانيا تعتبر شريك استراتيجي بالنسبة للمغرب، ولدينا علاقات قوية ترتكز على الثقة والطموح"، مشيرًا إلى أن مواقف البلدين متطابقة في عدة قضايا دولية، خاصة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للقارات.// انتهى //00:16ت م0154