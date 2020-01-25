الأمم المتحدة 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واساحتفلت الأمم المتحدة اليوم في مقرها بمدينة نيويورك، باليوم العالمي للتعليم بعقد حوار تفاعلي رفيع المستوي شارك فيه الدول الأعضاء، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمعلمون، والطلاب والشباب.ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية، حيث يسعى الحوار التفاعلي رفيع المستوى إلى تحقيق أهداف عديدة من بينها تعزيز الفهم المشترك للمعنى الحقيقي للتعليم الشامل والتعلم المستمر مدى الحياة وفوائده ورفع مستوى الوعي به، وكذلك لتسليط الضوء على التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تنفيذ التعليم الجيد الشامل داخل البلدان وفيما بينها، إضافة إلى تركيز انتباه المشاركين على الصلة بين التعليم الجيد الشامل والتعلم مدى الحياة، والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة.وتحدث في الفعالية رفيعة المستوى رئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وممثل مجموعة أصدقاء التعليم، إضافة إلى عدد من ممثلي الدول والمنظمات الأخرى.// انتهى //00:32ت م0155