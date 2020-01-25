القاهرة 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك مع ضيفه مازيمبي الكونغولي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف مازيمبي متصدر المجموعة برصيد 11 نقطة.// انتهى //00:38ت م0156