عام / مقتل 14 شخصًا في زلزال قوته 6.8 درجات وقع شرق تركيا
السبت 1441/5/30 هـ الموافق 2020/01/25 م واس
اسطنبول 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس
لقي 14 شخصًا مصرعهم إثر زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر وقع مساء اليوم في ولاية ألازيغ شرقي تركيا.
وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي " إن الزلزال وقع في إقليم ألازيغ على بعد قرابة 550 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة أنقرة، كما وقعت عشرات الهزات الارتدادية بعد الزلزال".
وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "إن 8 أشخاص لقوا حتفهم في ألازيغ و6 آخرين في إقليم ملطية المجاور، كما أصيب المئات".
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