الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسيختتم غداً مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته السابعة منافساته والذي شهد مشاركة أكثر 450 جوادا يمثلون 15 دولة، تنافست في مسابقتي عروض الجمال وسباقات السرعة الذي افتتح به المهرجان مساء الاربعاء الماضي، وشهد بإقامة كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي وكأس الخالدية الدولي.وتقام صباح الغد منافسات بطولة الخيل السعودية الأصل والمنشأ، في الفئات الأربع مهرات والأمهار والأفراس والفحول.وكانت منافسات اليوم قد انطلقت في التاسعة صباحا بإقامة منافسات فئتي الأمهار والفحول، حيث كانت البداية مع الامهار عمر سنة A، وحصد المركز الأول في هذه الفئة المهر راكان الريف لمربط الريف، وحل ثانياً المهر شامخ لمربط أجواد، وفي المرتبة الثالثة لهيب الفرزان لمربط فرزان، وقام مدير المهرجان صلاح العلي بتتويج الفائزين في هذه الفئة، وفي فئة الأمهار عمر سنة B، حيث حصل على المركز الأول المهر حليم العناية لمربط عناية، وجاء في المرتبة الثانية المهر وهج العز لعبدالعزيز المرزوقي من دولة الامارات العربية المتحدة، وحل في المركز الثالث المهر ريان العلوش لمربط العلوش، وقام عبدالعزيز آل فرج مالك مربط فرزان بتتويج الفائزين في هذه الفئة.وفي فئة الأمهار عمر سنة C، نال المركز الأول جراح المعود لمربط المعود، وفي المرتبة الثانية المهر قيصر التنهاة لمربط التنهاة، ونال هجاد جمران لفيصل العتيبي المركز الثالث، وقام مدير مربط دبي المهندس محمد التوحيدي بتتويج الفائزين في هذه الفئة.وفي فئة أمهار عمر سنة D، نال المركز الأول المهر ع ج سبران لمربط عجمان من دولة الامارات العربية المتحدة، وفي المركز الثاني لقيس العرب لمربط العرب، وثالثاً ع ج فايق لمربط تالا، وقام المشرف على اسطبلات الخالدية مطلق بن مشرف بتتويج الفائزين في هذا الفئة، وفي فئة الأمهار عمر سنتين نال المركز الأول المهر دي نايل لمربط دبي دولة الامارات، وفي المركز الثاني دوسر السيد لمربط السيد، وثالثاً رنوير دي مار لمربط الدانات دولة الكويت، وقام الأمير سلطان بن فيصل بن سلمان مالك مربط السلام بتتويج الفائزين في هذا الشوط، وفي آخر نتائج فئات الأمهار والمخصصة لعمر 3 سنوات، نال المركز الأول المهر ادميرال لمربط عجمان من دولة الامارات، وجاء ثانياً المهر دي جلاء لمربط الهدد، وحل في المركز الثالث المهر نبيل السكب لمربط السكب، وقام سفير مملكة السويد لدى المملكة نيكلاس تروفي بتتويج الفائزين في هذه الفئة.وفي أولى منافسات فئة الفحول والمخصص لأعمار من 4-6 سنوات A، ظفر بالمركز الأول الحصان سلطان العناية لمربط عناية، وحل ثانياً الحصان ميتيور ارابكو لمربط النصار، وجاء ثالثاً الحصان أغزوان لمربط بسام، وقام بتتويج هذه الفئة الأمير سلمان بن خالد بن سلطان، وفي الشوط الثاني لنفس الفئة B نال الفحل ورتكس كاليست لجينفر دوهمبر من فرنسا المركز الأول وحصل على أعلى نقاط اليوم الثاني من المهرجان بعد أن جمع 93,40 نقطة، ونال قابل عذبة لمربط عذبة المركز الثاني، وحل ثالثاً قطب الشقب لمربط النوادر من مملكة البحرين، وقام الأمير عبدالله بن خالد بن بندر بتتويج الفائزين في هذا الشوط.وفي فئة الفحول أعمار 7-9 A ظفر الحصان دي جاد لحسين حبيب من مملكة البحرين بالمركز الاول، وحل ثانيا الفحل أي ايه ارجن لمربط الاول، وظفر بالمركز الثالث منصور الجلوية لمربط السلام، وقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبدالعزيز بتكريم الفائزين في هذه الفئة.// انتهى //01:41ت م0158