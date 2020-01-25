واغادوغو 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسعُيّن الجنرال دانيل سيديكي تراوري من جمهورية بوركينا فاسو، قائدًا لقوة البعثة متعددة المهام المشتركة التابعة للأمم المتحدة للاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) .وأفاد بيان صحفي من قسم الإعلام في الأمم المتحدة أنه تم تعيين الجنرال تراوري يوم الثلاثاء الماضي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.ويخلف الجنرال البوركيني الجنرال السنغالي بالا كيتا، الذي تنتهي مهمته في 29 فبراير 2020.// انتهى //03:05ت م0161