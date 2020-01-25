ووهان 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 41 شخصا.وتوفي 15 شخصا في مقاطعة هوباي الصينية جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات إلى 41، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم.وكثّفت الصين الجمعة جهودها لاحتواء انتشار الفيروس، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة السبت، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا.// انتهى //04:23ت م0166