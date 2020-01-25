باريس 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم أنه تم التأكد من حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا الجديد.وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الإصابة الثالثة سجلت في مدينة بوردو والتي شهدت إحدى الإصابتين السابقتين.وكانت وزيرة الصحة الفرنسية آنيز بوزين أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل أول حالتين مصابتين بشكل مؤكد بفيروس كورونا في البلاد.وأعلنت السلطات الصحية في ولاية مينيسوتا الأمريكية في وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية عن اشتباهها بحالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا الجديد ما يرفع عدد الإصابات إلى أربعة بين مؤكدة ومحتملة.وقالت مديرة برنامج الأمراض المعدية بوزارة الصحة الحكومية في الولاية كريس ايريشمان:" إن الحالتين المحتملتين في الولاية لوافدين زارا مؤخرا مدينة ووهان الصينية التي بدأ منها انتشار الفيروس التنفسي الجديد".// انتهى //04:27ت م0167