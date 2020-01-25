الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يرعى ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. غداًالقيادة تهنئ إيكاتيريني ساكيلاروبولو.. وتعزي رئيس وزراء أسترالياوزير الخارجية يلتقي نظيره اليونانيالجبير يلتقي وزير خارجية هنغاريا ونائب رئيس برلمانهاإمام الحرم: الخشية من الله علامة صحة الإيمانإمام المسجد النبوي: للمدينة شرف وفضل فاطلبوهوزير التعليم : دعم القيادة مكننا من الاستثمار في بناء إنسان المستقبلوزير الصحة يشيد بالتطوع الصحيأمين رابطة العالم الإسلامي يختتم زيارته التاريخية إلى مواقع الإبادة الجماعية في أوشفيتزتخريج الدفعة الخامسة لبرنامج الابتعاث بمستشفى الملك عبداللهخبراء دوليون: أدلة اختراق هاتف بيزوس واهيةمستوطنون يحرقون مسجداً بالقدس المحتلةالحكومة اليمنيـة: لا رجعـة عن معركة صنعاءالأردن يدين الاعتداء على المصلين في الأقصىإجراءات مشددة لمحاصرة كوروناتظـاهـرة الصـدر تطـالـب بخـروج أميـركاسقوط «خلية الجوكر».. ضربة قاصمة للتنظيم الدولي للإخوان// يتبع //06:02ت م0003