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السبت 1441/5/30 هـ الموافق 2020/01/25 م واس
الرياض 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يرعى ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. غداً
القيادة تهنئ إيكاتيريني ساكيلاروبولو.. وتعزي رئيس وزراء أستراليا
وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني
الجبير يلتقي وزير خارجية هنغاريا ونائب رئيس برلمانها
إمام الحرم: الخشية من الله علامة صحة الإيمان
إمام المسجد النبوي: للمدينة شرف وفضل فاطلبوه
وزير التعليم : دعم القيادة مكننا من الاستثمار في بناء إنسان المستقبل
وزير الصحة يشيد بالتطوع الصحي
أمين رابطة العالم الإسلامي يختتم زيارته التاريخية إلى مواقع الإبادة الجماعية في أوشفيتز
تخريج الدفعة الخامسة لبرنامج الابتعاث بمستشفى الملك عبدالله
خبراء دوليون: أدلة اختراق هاتف بيزوس واهية
مستوطنون يحرقون مسجداً بالقدس المحتلة
الحكومة اليمنيـة: لا رجعـة عن معركة صنعاء
الأردن يدين الاعتداء على المصلين في الأقصى
إجراءات مشددة لمحاصرة كورونا
تظـاهـرة الصـدر تطـالـب بخـروج أميـركا
سقوط «خلية الجوكر».. ضربة قاصمة للتنظيم الدولي للإخوان
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