وقالت صحيفة "اليوم" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التحديث والتسامح.. والانفتاح على الآخر ) : نجحتْ المملكة بامتياز، وبشهادة كل المنصفين من خلال بنود وبرامج رؤيتها الطموح في ترسية واقع تنموي جديد، قوامه بناء المجتمع المنتج والتحديث والتسامح والانفتاح على الآخر، وقطعتْ في هذا الصدد وفي غضون بضع سنوات شوطًا بعيدًا، وقد توالتْ الشهادات الدولية على هذا الإنجاز من مختلف دول العالم، من الساسة والمفكرين، والمنظمات والـهيئات الـدولـية، مما جعلها تتصدر قائمة الدول الأكثر تقدمًا وإصلاحًا، وكانت دول الاتحاد الأوروبي ولا تزال في مقدمة الشركاء المساهمين في بناء تنميتها الحديثة، لكن ثمة ملفات سيادية تتم إثارتها من حين لآخر ربما وفق حسابات خاصة، ودون أن يكون لها أي رصيد من المصداقية، على غرار ملف قيادة المرأة لـلـسيارة، وموضوع وثائق الـسفر، قبل أن تغلقها الرؤية الحكيمة وفق ثوابت الوطن ومنطلقاته، حيث كانت تستخدم إعلاميًا كقميص عثمان، لكن وبعد إغلاق هذه الملفات كان ولابد فيما يبدو من البحث عن ملفات بديلة، حيث أعيد مؤخرًا طرح موضوع العلاقات مع قطر، وحلـحلـة الـوضع في الـيمن، وملـف المدون رائف بدوي في جلسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، التي كرّستْ جلسة خاصة لإجراء نقاش حول العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي بحضور معالي وزير الـدولـة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير، والسيد ديفيد ماكستير رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس التشريعي، وعدد من المسؤولين السعوديين والأوروبيين، غير أن رد المملكة على تلك المداخلات جاء بخطاب الند للند، وبلغة البلد الشريك والحليف، حيث بادر الوزير الجبير بتفنيد مقاربات الأوروبيين، موضحًا أن المنطقة التي تعتبر ملتقى ثلاث قارات وثلاثة أديان تجعل من أي مقاربة مع قضاياها مقاربة صعبة نسبةً لـلـتحديات، الـتي تواجهها ابتداءً من فلـسطين إلـى الـعراق وأنشطة إيران وتدخلاتها، والـوضع في اليمن والقرن الأفريقي وسوريا وأطماع تركيا، فالمملكة ملزمة بمواجهة كل هذه التحديات لسلامة أمنها وأمن المنطقة، مع التركيز على نموها الداخلي لإقامة مجتمع متطور ومتسامح.// يتبع //06:02ت م0005