سيدني 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأكدت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية جيني ميكاكوس اليوم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أستراليا.وقالت ميكاكوس في مؤتمر صحفي إن المريض هو مواطن صيني في الخمسينات من عمره كان في مدينة ووهان الصينية قبل عودته إلى ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا يوم 19 يناير الجاري.وأوضحت أن المريض في حالة مستقرة وأنه تم عزله لكي يتلقى العلاج.// انتهى //06:03ت م0009