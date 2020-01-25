إسلام آباد 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مباشرة السلطات الباكستانية بفحص جميع الركاب القادمين من الصين بمطاراتها، لتفادي انتقال فيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين.واهتمت بتحذير رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من التهديدات المتكررة ضد بلاده من جانب الهند.وأشارت إلى إبداء باكستان القلق إزاء امتلاك الهند لنظام الدفاع الصاروخي S-400، محذرة من أن هذا التطور سيؤدي إلى سباق تسلح غير ضروري في المنطقة.وتطرقت إلى لقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.وتناقلت إعلان وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية عن أن المملكة المتحدة خففت تحذيراتها المتعلقة بالسفر للمواطنين البريطانيين إلى باكستان بسبب تحسن الوضع الأمني في باكستان.وتابعت جهود الحكومة الباكستانية للسيطرة على أزمة الغلاء المعيشي وأزمة نقص الدقيق والغاز الطبيعي في البلاد.وتناولت صحف باكستان في الشأن الدولي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 41 قتيلاً، ومقتل ستة أشخاص بهجوم إرهابي في ألمانيا.// انتهى //07:46ت م0011