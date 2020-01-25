طرابلس 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم الاختراقات التي حدثت في محاور القتال وخرق الهدنة بين قوات الجيش وقوات الوفاق، مبينة تجدد الاشتباكات العنيفة في أغلب محاور العاصمة طرابلس، ومفيدة أن قوات الوفاق اعتمدت في هجومها على قذائف الهاون، ومشيرة إلى مقتل 6 من عناصرها.وأشارت إلى لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز مع النائب الأول لمجلس النواب الليبي فوزي النويري والنائب الثاني أحميد حومة، وتم اطلاعهم على إحاطة مفصلة حول مجريات مؤتمر برلين الذي انعقد الأحد الماضي، كما تمت مناقشة مجريات الحوار المزمع استئنافه في جنيف نهاية الشهر الجاري.وتطرقت إلى تأكيد المبعوث الأممي غسان سلامة الحاجة إلى حكومة جديدة تهتم بخدمة المواطنين وتهيئ الوضع للانتخابات، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون ليبيًا، وأن الأمر بعد مؤتمر برلين أصبح في يد الليبيين من خلال المسارات الثلاثة.ونقلت تصريحات رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ أن بلاده يجب أن تلعب دورا في استقرار ليبيا، مشددا على أن أمن تونس من أمن ليبيا.وعرجت صحف ليبيا على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤساء باقي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لعقد قمة وإجراء محادثات جادة بشأن عدة قضايا مهمة في مقدمتها الملف الليبي، موضحا أن الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن أمامها العديد من المهام التي نُوقِشت في برلين لاتخاذ قرارات بشأنها.// انتهى //07:56ت م0012