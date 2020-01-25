السيح 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واستُطلق لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح غداً، برنامجاً تدريبياً يعنى بتأهيل قيادات الفرق التطوعية في مدن ومراكز وقرى الخرج، وذلك بالتعاون مع نادي إدارة بكلية التربية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وجمعية همم الشبابية.ويتناول البرنامج الذي يعقد في مقر الجامعة بمدينة السيح، ‏محاور تعنى بتأهيل وتمكين المهتمين بالعمل في المجال التطوعي، وتشتمل على حلقات عمل في تصميم وتسويق وتنفيذ المبادرات المجتمعية، يتخللها لقاءات تطويرية وزيارات ميدانية وتطبيقات عملية.‏ويأتي البرنامج التدريبي الذي يستمر شهرين ضمن الفعاليات والمناشط المجتمعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //08:57ت م0013