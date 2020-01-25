القاهرة 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن بلاده تسعى بخطوات متسارعة للنهوض بقطاع الطيران المدني.ورصدت تطورات الأوضاع على الساحة العرقية، مشيرة إلى المظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق.وتناقلت في الإطار ذاته، إعلان الرئيس العراقي برهم صالح إصرار الشعب العراقي على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة بعيدة عن الإملاءات.وأنبأت صحف السبت عن توقيع الحكومة الانتقالية بالسودان اتفاق سلام شامل نهائي مع "الحركة الشعبية – شمال" بمقر مفاوضات الفرقاء السودانيين في جوبا.وواكبت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتدائها على المصليين، واحراق مستوطنين يهود مسجدًا في بيت صفافا بالقدس.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار جنوب ألمانيا، ومقتل وإصابة العشرات في زلزال شرق تركيا.// انتهى //10:16ت م0017